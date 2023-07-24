Edirne’de tır dorsesinde havasız kalan 4 göçmen öldü

Haberin Devamı

Edirne’den Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda bulunan UMAT İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı’nda bekleyen tırda sıcağın da etkisiyle havasız kalan 4 göçmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den yükünü alan tır sürücüsü M. B. Yunanistan’ın Selanik şehrine gitmek için İpsala Sınır Kapısı’nda parkta beklemeye başladı.

SÜRÜCÜ EKİPLERE HABER VERDİ

Tır parkında bekleyen sürücü M. B. dorseden sesler duyması üzerine yüklediği yükünü kontrol etmek istedi. Dorsenin kapısındaki gümrük kilidinin de açık olduğunu fark eden tır sürücüsü M. B. dorsenin içine girdi. Dorseyi kontrol eden tır sürücüsü M. B. hayretler içerisinde 4 düzensiz göçmenin hareketsiz halde baygın olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

SÜRÜCÜ 'GİZLİCE BİNDİKLERİNİ' SÖYLEDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 düzensiz göçmenden 2’sinin yaşamını yitirdiğini öğrenirken, baygın diğer 2 göçmen ise Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen diğer 2 göçmen de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 göçmen otopsilerinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyette verdiği ifadesinde göçmenlerin mola verdiği Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gizlice binmiş olabileceklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.