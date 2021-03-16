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EDİRNE (AA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Edirne'de temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı

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Edirne'de temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı

Edirne'de HES kodu sorgulamasında tespit edilen Kovid-19 vaka temaslısı kişi karantina için yurda götürüldü.

Edirnede temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı
Vaka sayısı geçen haftaya göre artan "çok yüksek riskli iller" kategorisindeki Edirne'de denetimlere devam ediliyor. İşlek caddelere girişte HES kodu sorgulaması uygulaması sürdürülüyor.
Saraçlar Caddesi'ne giriş için kontrol noktasına gelen O.Ö'nün HES kodu sorgulamasında vaka temaslısı olduğu belirlendi. Ekipler, durumu Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.
Karantina kurallarını ihlal ederek dışarıda gezen O.Ö, sağlık ekiplerince karantina için nakil aracıyla KYK yurduna götürüldü.

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