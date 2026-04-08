Edirne'de tehlikeli bina yıkımına 160 bin lira ceza uygulandı

#Edirne#Keşan#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 09:48

Edirne’nin Keşan ilçesinde bina yıkımı sırasında talimata uymadığı ve çevrede tehlike yarattığı belirlenen yüklenici firmaya belediye tarafından 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçenin Büyük Cami Mahallesi’nde bir süre önce boşaltılan eski hükümet konağı ile emniyet müdürlüğü hizmet binalarının yıkımına geçen hafta başlandı. Yıkım öncesi Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında yapılan toplantıda mahallelinin kalabalık olduğu cumartesi günleri çalışma yapılmaması yönünde yüklenici firma, belediye ve emniyet birimleri bilgilendirildi. Yüklenici firma, talimata rağmen yetkililere haber vermeden geçen cumartesi günü eski emniyet müdürlüğü hizmet binasının yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında binadan kopan parçalar çevreye savrulurken, yakındaki bir iş yerinin de camları kırıldı. Şikayet üzerine Keşan Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından işlem yapılarak, yüklenici firmaya 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

