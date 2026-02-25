×
Edirne'de taşkınlara neden olmuştu: Tunca ve Meriç'te debi düşüşe geçti

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Meriç#Tunca Nehri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 09:16

Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir, taşkınlara neden oldu. Çok sayıda köy yolu ile tarihi köprüler ulaşıma kapandı, binlerce dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Meriç ve Tunca nehirlerinin debisindeki düşüş devam ediyor.

Edirne’de taşkına yol açan Tunca ve Meriç nehirlerinde dün başlayan debi gerilemesi sürüyor.

Yaz aylarında debisi saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca Nehri, son taşkında 212 metreküp/saniye ile zirve yaptı. Bu seviyenin ardından düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 126 metreküp/saniye olarak belirlendi.

Tunca Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi Adası’nda ve bazı bölümleri su altında kalan tarihi köprülerde sular çekilmeye başladı.

MERİÇ "TURUNCU" İKAZ SEVİYESİNDE

Meriç Nehri’nde ise yaz döneminde 30-40 metreküp/saniye aralığında seyreden debi, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Pik seviyenin ardından gerileme kaydedilen nehrin debisi, son ölçümde 1225 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Öte yandan Meriç Nehri için daha önce verilen "kırmızı" ikaz seviyesi, debideki düşüşle birlikte dün gece itibarıyla "turuncu" seviyeye indirildi.

