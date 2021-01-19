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Gündem
Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)-
Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Edirne'de tarihi İl Müftülük binası yandı! Soruşturma başlatıldı

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Edirne'de tarihi İl Müftülük binası yandı! Soruşturma başlatıldı
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Edirne'de tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı. Alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

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  • Edirnede tarihi İl Müftülük binası yandı Soruşturma başlatıldı
  • Edirnede tarihi İl Müftülük binası yandı Soruşturma başlatıldı
  • Edirnede tarihi İl Müftülük binası yandı Soruşturma başlatıldı
  • Edirnede tarihi İl Müftülük binası yandı Soruşturma başlatıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasında alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edirne'de tarihi 'Böcek Mektebi' olarak da adlandırılan tarihi binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Edirnede tarihi İl Müftülük binası yandı Soruşturma başlatıldı

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