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Edirne'de şüpheli ölüm: Dairesinden kötü koku yayılan TIR şoförü ölü bulundu

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#Vahap Yücel#Şüpheli Ölüm#TIR Şoförü
Edirnede şüpheli ölüm: Dairesinden kötü koku yayılan TIR şoförü ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 09:33

Evinden gelen rahatsız edici kokular üzerine komşularının ihbarda bulunduğu Vahap Yücel'in, çilingirle açılan evinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi’nde bulunan bir apartmanın sakinleri, dün gece yalnız yaşayan TIR şoförü Vahap Yücel’in dairesinden yayılan yoğun ve rahatsız edici koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, yakınlarına haber verdi.

Edirnede şüpheli ölüm: Dairesinden kötü koku yayılan TIR şoförü ölü bulundu

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmayınca ve içeriden ses gelmeyince ekipler, çilingir çağırıldı. Kapısı çilingire açtırılan daireye giren ekipler, Yücel’i hareketsiz buldu.

Edirnede şüpheli ölüm: Dairesinden kötü koku yayılan TIR şoförü ölü bulundu

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Sağlık ekibi, Vahap Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yücel’in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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#Vahap Yücel#Şüpheli Ölüm#TIR Şoförü

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