Edirne'de, sosyal mesafeli pazar açılışı

Keşan Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de hazırlanan yerinde bugün ilk kez kurulan Çarşamba Pazarı için açılış töreni düzenlendi. Törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı İbrahim Aldanmaz ile Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Muammer Gizlen katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, gerçekleştirilen tören, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Başkan Helvacıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle açılışı tedbirli yaptıklarını belirterek, "Bugün 'Ekranlara davetlisiniz' dedik. Gönül isterdi ki yan yana olalım; tokalaşalım, sarılalım, hep beraber olalım ama sağlık olsun" dedi.

Başkan Helvacıoğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra pazarı gezerek, esnafla sohbet etti.