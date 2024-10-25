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Edirne'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı

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#Edirne#Yunanistan#Terör Şüphelisi
Edirnede son 1 haftada Yunanistana kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 11:57

Edirne'de son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i PKK/KCK, 6'sı FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 7 terör örgütü şüphelisi, yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 6'sı FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi R.D. ile organizatör H.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. ve H.G., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. 

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#Edirne#Yunanistan#Terör Şüphelisi

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