MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
GeriGündem Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 10:54 | Son Güncelleme:

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Abone Olgoogle-news

Edirne'de etkili olan sisin görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşürmesi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Edirnede sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Meriç ve Tunca nehirleri çevresi ile Bosnaköy köyünde etkili olan sis güzel görüntüler de oluşturdu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

Kentte bugün hava sıcaklığın en yüksek 16 derece olması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi