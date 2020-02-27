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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:49,Son Güncelleme:/

Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı

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Edirne'de şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Edirnede şiddetli rüzgar, yerini sağanağa bıraktı
Keşan ilçesinde saatteki hızı 70 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısındaki güneş enerji sistemlerinden kopan parçalar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Aracın arka camı kırıldı. Aynı apartmanın çatısından kopan çanak anten de kaldırıma düştü. İş yerlerinin önünde bulunan plastik sandalye ve masalar da rüzgarın etkisiyle kaldırıma savruldu.

Şiddetli rüzgar, öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı.

Yağış nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir apartmanın dış cephe mantolama kaplaması çöktü. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmurun aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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