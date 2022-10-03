Edirne'de sıcak dakikalar: Polis sosyal tesislerine şüpheli çanta atıp kaçan kişiler yakalandı

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İddialara göre, Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesislerin bahçe girişine gelen bir grup yabancı uyruklu şahıs, yanlarında bulunan çantayı atıp kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler geniş güvenlik önlemi alarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kovalamacının ardından şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çanta ise bomba imha uzmanı tarafından imha edildi. Çantadan giyim ve erzak malzemeleri çıkarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.