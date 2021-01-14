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Gündem
Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Edirne’de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

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Edirne’de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
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EDİRNE'de etkili olan yağmur nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan Sarayiçi bölgesindeki 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından botla alınarak, kurtarıldı.

Edirne’de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Edirne'de 3 gündür yağan yağmur, Tunca Nehri'nin taşmasına ve bazı bölgelerin sular altında kalmasına neden  oldu. Suyla dolan tarihi yarımada Sarayiçi'nde mahsur kalan 3 köpek de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Botlarla bölgede dolaşan ekiplerin seslerini duyarak kurtardığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

AFAD ekipleri, bölgedeki sokak köpekleri için de mama bıraktı. Ekipler, gün boyu botlarla bölgede dolaşıp, mahsur kalan hayvan olup olmadığını kontrol etti.

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