Edirne’de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

Edirne'de 3 gündür yağan yağmur, Tunca Nehri'nin taşmasına ve bazı bölgelerin sular altında kalmasına neden oldu. Suyla dolan tarihi yarımada Sarayiçi'nde mahsur kalan 3 köpek de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Botlarla bölgede dolaşan ekiplerin seslerini duyarak kurtardığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



AFAD ekipleri, bölgedeki sokak köpekleri için de mama bıraktı. Ekipler, gün boyu botlarla bölgede dolaşıp, mahsur kalan hayvan olup olmadığını kontrol etti.