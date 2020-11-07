Edirne'de şehir içi ulaşımda HES kodu uygulaması yapılacak

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-

Edirne Belediyesi koronavirüs salgının önlemek amacıyla şehir içi toplu taşımada HES kodu uygulaması başlatacak. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şehir içi toplu ulaşım araçlarına binişlerde kullandığınız kent kartlarınıza ya da kredi kartlarınıza HES kodu tanımlaması yaparak, sağlıklı ve güvenli seyahatin ilk adımlarını atıyoruz" denildi.



HES KODU, KENT KARTLARA TANIMLANACAK



Açıklamada HES kodunun kent kartlara tanımlanacağı ifade edilerek, "Mevcut kartlarımızın arka yüzünde bulunan seri numarası veya kredi kartlarımızın üzerindeki 16 haneli kart numarası ile HES kodunuzu eşleştirerek, şehir içi toplu ulaşım araçlarına binişlerde sorgulama yapılabilecek. Kartlarınızın HES kodu tanımlamasını hes.edirne.bel.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz. Riskli kişilerin şehir içi toplu ulaşım kullandıkları tespit edilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı ve Edirne Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek olup, cezai işlem uygulanacaktır. Toplu ulaşım kullanacak olan yolcularımızda 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla HES kodu tanımlama şartları aranacaktır” denildi.