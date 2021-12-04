Edirne ve Bodrum'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

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Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Edirne'de, aniden bastıran yağmur zor anlar yaşattı.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gözden Kaçmasın Meteoroloji'den 12 kente sarı ve turuncu uyarı Haberi görüntüle

Yoğun su birikintilerinin oluştuğu İstasyon Mahallesinde, tren geçidinin bulunduğu yol da suyla kaplanınca trafiğe kapatıldı.

Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış kısa sürede etkisini kaybetti.

BODRUM'DA DA YOLLAR GÖLLER DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da dünden bu yana aralıklarla sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Bugün de sabah saatlerinden hafif şekilde yağan yağmur, öğleden sonra aniden bastırdı. Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Bodrum caddelerinde ani yağışla birlikte su birikintileri oluştu.

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Bazı noktalar göle döndü. Araçlar, su birikintileri nedeniyle yavaş seyretmek durumunda kaldı. Bodrum sahillerinde ani sağanağın neden olduğu selle birlikte denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum Belediyesi ekipleri, yağışta oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

İlçede sağanak yağışın gece saatlerine kadar süreceği kaydedildi.