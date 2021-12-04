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Edirne ve Bodrum'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

#Edirne#Sağanak Yağış#Muğla

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı. Öte yandan Muğla’nın Bodrum ilçesinde de aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Göle dönen bazı noktalarda araçlar yavaş ilerledi.

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Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Edirne'de, aniden bastıran yağmur zor anlar yaşattı.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Yoğun su birikintilerinin oluştuğu İstasyon Mahallesinde, tren geçidinin bulunduğu yol da suyla kaplanınca trafiğe kapatıldı.

Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış kısa sürede etkisini kaybetti.

Edirne ve Bodrumda sağanak yağış Yollar göle döndü

BODRUM'DA DA YOLLAR GÖLLER DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da dünden bu yana aralıklarla sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Bugün de sabah saatlerinden hafif şekilde yağan yağmur, öğleden sonra aniden bastırdı. Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Bodrum caddelerinde ani yağışla birlikte su birikintileri oluştu.

Edirne ve Bodrumda sağanak yağış Yollar göle döndü

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Bazı noktalar göle döndü. Araçlar, su birikintileri nedeniyle yavaş seyretmek durumunda kaldı. Bodrum sahillerinde ani sağanağın neden olduğu selle birlikte denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum Belediyesi ekipleri, yağışta oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

Edirne ve Bodrumda sağanak yağış Yollar göle döndü

İlçede sağanak yağışın gece saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

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#Edirne#Sağanak Yağış#Muğla

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