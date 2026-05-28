Edirne'de sağanak ve dolu yağışı! Yollar göle döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü. Fındık büyüklüğünde dolu yağarken, şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise camilere, duraklara ve iş yerlerinin saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Özellikle düşük kotlu bölgelerde etkili olan yağışın bazı tarım arazilerinde de olumsuzluğa yol açtığı öğrenildi.