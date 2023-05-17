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Edirne'de sağanak! Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

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#Edirne#Polis#Yağmur
Edirnede sağanak Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 17:11

Edirne'de öğle saatlerinden sonra başlayan yağmur etkisini artırınca suyla kaplanan cadde ve sokaklarda bazı araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı. Caddede suya gömülen aracında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ankara'da ise şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı binaların çatıları uçarken, ağaçlar da devrildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için yağışlı hava uyarısının ardından Edirne öğle saatlerinde yağmurun etkisi altına girdi. Yağışa hazırlıksık yakalanan vatandaşlar, saçak altları ve iş yerlerine sığındı. Yağmurun yaklaşık 2 saat etkili olduğu kent merkezinde bazı sokak ve caddeler ise suyla kaplandı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Babademirtaş Mahallesi'nde bir araç ise suyla kaplanan yolda mahsur kaldı. Aracın sürücüsü de çıkamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Edirnede sağanak Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Sürücü, itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesiyle aracından kurtarıldı. Kentte başka bir araç ise alt geçit olarak kullanılan yolda suya gömüldü. İki kişi kendi imkanlarıyla araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Araç, başka bir kamyonetin çekme halatıyla sudan çıkarıldı.

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Edirnede sağanak Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

BAZI EVLERİ SU BASTI

Yoğun yağış nedeniyle kentte bazı evleri de su bastı. Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin girişi suyla dolan Zeynep Güneş, "Yağmurdan dolayı evimizin girişini su bastı. Ne yazık ki her yağmurda bu şekilde oluyor ama biz artık çok yorulduk. Sürekli belediyeyi arıyoruz ve geleceğiz diyorlar.

Edirnede sağanak Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Az önce dördüncü kez aradım ne yazık ki gelmediler biz de kendimiz boşalttık" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlı havanın Edirne'de hafta boyu sürmesi bekleniyor. (DHA)

Edirnede sağanak Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

 

ANKARA’DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve cami minari zarar gördü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

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#Edirne#Polis#Yağmur

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