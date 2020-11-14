Edirne'de polisten Bulgarca koronavirüs uyarısı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi Pazarı'nda denetim gerçekleştirdi.

Pazar esnafını tedbirler konusunda bilgilendiren ekipler, Bulgaristan'dan pazara alışverişe gelenleri de bu kurallara riayet etmeleri yönünde uyarıyor.

Polis ekipleri pazar yerinin girişinde ekip aracından Bulgarca, "Sevgili Bulgar vatandaşları, ülkemizde ve tüm dünyada hızla yayılan salgın hastalık Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe ve maske takmak için zorunlu olan kurallara lütfen dikkat edin." anonsu yapıldı.

Denetimde, maskeyi burnunu açıkta bırakacak şekilde takanlar da uyarıldı.

PAZAR ESNAFI DENETİMDEN MEMNUN

Pazarcı İbrahim Çam, AA muhabirine, Edirne'deki pazarlara komşu ülke Bulgaristan'dan yoğun şekilde alıverişe gelenlerin olduğunu söyledi.

Pazara gelen herkesin maskesini taktığını belirten Çam, "Bulgarlar bu uyarılardan memnun, biz de memnunuz. Maskelerini takıyorlar, pazarın girişindeki dezenfektanı kullanıyorlar." dedi.

Pazarcı Arif Özel de denetimler sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini anlatarak, "Cezalardan değil de herkes artık korkudan maske takmaya başladı. Bulgaristan'dan gelenlerin bazıları maske takmıyor, bunları uyarıyoruz. Tabi onlar da kurallara dikkat ediyorlar." ifadelerini kullandı.