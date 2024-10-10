×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Edirne’de 'pes' dedirten olay! Otomobilin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#EDİRNE#Göçmen#Suriye
Edirne’de pes dedirten olay Otomobilin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 09:38

Edirne’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada arka koltuğun altına gizlenmiş Suriye uyruklu M.D. ile A.K. yakalandı.

Haberin Devamı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde kaçak göçmen bulunduğunu belirledi. Takibe alınan otomobil, durdurulup arama yapıldı.

Aramada arka koltukların altına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu M.D. ile A.K., yakalandı. Araçta bulunan R.A. ile C.O. da gözaltına alındı. Yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 2 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Gözaltındaki 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EDİRNE#Göçmen#Suriye

BAKMADAN GEÇME!