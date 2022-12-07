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Edirne'de para üstüyle oynadıkları 'Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandılar

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#Edirne#Kazı Kazan#Keşan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 11:39

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, büfeden 30 liralık Türk kahvesi alan çift, para üstü 20 lira ile oynadıkları 'Kazı Kazan'dan 1 milyon lira kazandı.

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Keşan'da yaşayan çift, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Milli Piyango bayisi olan büfeden 30 liralık Türk kahvesi aldı. Kasaya 50 lira ödeme yapan çift, para üstü almak yerine 20 lira ile 'Kazı Kazan' oynadı. Çift, aldıkları kupondan 1 milyon lira kazandı. Büyük heyecan yaşayan çift, kuponu teyit ettirdikten sonra büfeden ayrıldı.

Büfe sahibi Gonca Sergen (39), öğle saatlerinde iş yerlerine orta yaşlı çiftin geldiğini ve 30 liralık Türk kahvesi aldıklarını belirterek, "50 lira ödeme yaptılar.

Edirnede para üstüyle oynadıkları Kazı Kazandan 1 milyon lira kazandılar

Paranın üstüyle de ‘Kazı Kazan oynayalım’ dediler. Kazıdıktan sonra bir tereddütte düştüler. 31 numarada 1 milyon yazıyordu.

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Edirnede para üstüyle oynadıkları Kazı Kazandan 1 milyon lira kazandılar

Hemen makineye okutup, teyit ettik. Tabi büyük bir sevinç yaşandı sonra genel merkezi aradık. Çiftimizi İstanbul’a yönlendirdik. Bu saatten beri de telefonlarımız durmuyor.

Edirnede para üstüyle oynadıkları Kazı Kazandan 1 milyon lira kazandılar

Satışlar inanılmaz yüksek. Çok az malımız kaldı. İhtiyaçları olduğunu söylediler. Biz de sevindik. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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#Edirne#Kazı Kazan#Keşan

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