Edirne'de para üstü olarak aldığı 'Kazı Kazan'dan, 4 milyon lira çıktı

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Sabuni Mahallesi'nde bir vatandaş, büfeden Kazı Kazan oynadı. Kazıdığı 3 kupondan da ikramiye çıkmayan vatandaş oynamayı bıraktı ve büfe sahibi Ayhan Demir'den sigara istedi. Büfe sahibi Demir, sigarayı verdikten sonra para üstü olarak da bir Kazı Kazan daha oynamasını teklif etti. Teklifi kabul eden vatandaş aldığı kuponu kazıyıp, kendisine 40 bin lira çıktığını söyledi. Talihli, büfe sahibi Demir'in uyarmasıyla rakamın 4 milyon olduğunu duyunca büyük sevinç yaşadı. Vatandaş, kuponu teyit ettirdikten sonra büfeden ayrıldı.

40 BİN LİRA ZANNETTİ, 4 MİLYON İKRAMİYE OLDUĞU ANLAŞILDI

Şanslı kuponu satan büfe sahibi Ayhan Demir, kendilerinin de şaşkınlık yaşadığını belirtti. Demir, "Pazar günü müşterimiz geldi, Kazı Kazan istedi. Birkaç tane kazıdı. Kazıdıklarından çıkmayınca sigara istedi.

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Ben de sigarayla birlikte para üstü olarak 'Bir tane daha Kazı Kazan alır mısın?' diye sordum. 'Tamam ver, seni mi kıracağım?' dedi. Aldı bir tane Kazı Kazan, 50 liralık Milyonerler Kulübü'nden. Kazıdı ve sonra bir an duraksadı. Kendisi anlayamadı ve bana verdi, ben de makineye tutunca bol sıfırlı bir rakam gördük. Kendisi 40 bin lira çıktığını zannetti. Biraz beklettikten sonra içeriye buyur ettim. Kendisine durumu anlattık, 40 bin lira olmadığını, 4 milyon çıktığını söyledik. Heyecan yaptı, elleri falan titredi. Biz de çok sevindik" dedi.

'ADETA ŞOK OLDU'

Talihli vatandaşın, kendilerinin sürekli müşterisi olduğunu kaydeden Demir, "Kendisi sürekli müşterimiz, sürekli gelip gidiyordu. Adeta şok oldu, hiçbir şey anlamadı. Hatta 40 bin lira istedi bizden, biz de 40 bin lira değil, 4 milyon lira çıktığını belirttik. Hayırlısı olsun, güle güle harcasın" ifadelerini kullandı.