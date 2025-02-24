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Edirne'de otomobilinde ölü bulundu

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#Edirne#Otomobil#Ölüm
Edirnede otomobilinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 14:38

Edirne'de, aile sağlığı merkezinden tahlil sonuçlarını almak üzere evden çıkan 73 yaşındaki Nurettin Çetin, evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

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Olay, Şükrüpaşa Mahallesi 158'inci Sokak’ta meydana geldi. Nurettin Çetin, sabah saatlerinde aile sağlığı merkezinde yaptırdığı tahlillerinin sonuçlarını almak üzere evden çıkıp bindiği otomobilinde fenalaştı.

Bir süre sonra Çetin'i hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurettin Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni, incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Edirne#Otomobil#Ölüm

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