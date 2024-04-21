Edirne'de otomobilin çarptığı araç, takla attı; Bir can kaybı

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Kaza, gece saatlerinde Malkara-Keşan kara yolu Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. T.B. yönetimindeki 10 ABH 271 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ferdi Dik idaresindeki 22 ACR 268 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, refüje çarparak takla attı. Sürücü Dik ile araçtaki Türkmenistan uyruklu L.A. adlı kadın yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dik, kurtarılamadı. T.B. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.