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Edirne’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasında 6 kişi yaralandı

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#Edirne#Trafik Kazası#Uzunköprü Kaza
Edirne’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasında 6 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 17:26

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaza, öğle saatlerinde Uzunköprü-Havsa kara yolu üzerindeki Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Uzunköprü’den Havsa yönüne giden S.E. yönetimindeki 22 RM 926 plakalı otomobil ile Yeniköy Mahallesi Şekerci Durağı mevkisinde karşı şeritten gelen Ş.E. idaresindeki 59 YU 046 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Edirne’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasında 6 kişi yaralandı

Kazada sürücüler S.E. ve Ş.E. ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Edirne#Trafik Kazası#Uzunköprü Kaza

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