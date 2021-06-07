Edirne'de orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi

Olay, geçen yıl Ağustos ayında Sazlıdere köyünde meydana geldi. Arif Ö., evine yakın ormanlık alanda, eski kanepesindeki hurda demirleri çıkarmak istedi. Arif Ö.'nün yaktığı kanepeden sıçrayan kıvılcımlar, ormanlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 34 görevli, 16 araç ile sevk edildi. Yangın, 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevlerin sardığı 4 hektar orman alanı zarar gördü.

Yangına neden olduğu belirlenen Arif Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. Arif Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında dava açılan Arif Ö.’nün Keşan Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki tutuksuz yargılanması tamamlandı. Arif Ö., 121 bini ağaçlandırma bedeli, 34 bini ise söndürme gideri olmak üzere 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

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