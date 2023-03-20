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Edirne'de ocakta unutulan tavadan yangın çıktı: 1 yaralı

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#Edirne#Yangın#Polis
Edirnede ocakta unutulan tavadan yangın çıktı: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 15:44

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, ocakta unutulan tavanın tutuşmasıyla yangın çıktı. Tavayı pencereden dışarı atmak isteyen Azime Çıbık (71) yaralandı. Yangın sırasında dışarıda olan, eve geldiğinde ise eşinin yaralandığını gören Necati Çıbık (73) fenalaştı.

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Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Kafes Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Ev hanımı Azime Çıbık, mutfakta kızartma yapmak için koyduğu yağ dolu tavayı ocakta unuttu. Bir süre sonra, tavanın alev almasıyla, mutfakta yangın çıktı. Durumu fark eden Çıbık, yanan tavayı eline alıp mutfak penceresinden dışarı atmak isterken düşürdü. Azime Çıbık'ın, yanan kızgın yağ dolu tavanın üzerine su dökmesiyle alevler daha da büyüdü. Dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan Çıbık yaralandı.

Durumu fark eden komşuları, yaralı Azime Çıbık'ı dışarı çıkarıp, 112'ye haber verdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını yaklaşık 20-25 dakikada söndürdü. Mutfakta büyük çapta maddi hasar oluştu. Bu sırada eve gelen Necati Çıbık da eşinin yaralandığını görüp fenalaştı. Azime ve Necati Çıbık çifti, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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#Edirne#Yangın#Polis

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