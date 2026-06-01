Edirne'de Moldova plakalı TIR, yangında kullanılamaz hale geldi

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 20:20

Edirne'de seyir halindeyken alev alan Moldova plakalı TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan, Marin Paciumban'ın şoförlüğünü yaptığı nişasta kaplı malzeme yüklü N 501 TN Moldova plakalı TIR, saat 18.00 sıralarında seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracını yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR, yangında kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yol, yangın sırasında çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

