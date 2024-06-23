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Edirne'de minibüsten düşen Ufuk Çelik'ten 16 gün sonra acı haber

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#Edirne#Trafik#Kaza
Edirnede minibüsten düşen Ufuk Çelikten 16 gün sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 09:49

Edirne’de sürücüsünün seyir halindeyken kapısını açtığı yolcu minibüsünden düşen altmış üç yaşındaki Ufuk Çelik, 16 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, 7 Haziran saat 11.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi’nde meydana geldi. R.G., yönetimindeki 22 M 4033 plakalı yolcu minibüsü ile durak dışında yolcu almak için kapısını açarak yol kenarında durmak istedi.

Bu sırada minibüste ayakta duran Ufuk Çelik, dengesini kaybederek açılan kapıdan düştü. Başını yere çarpan ve ağır yaralanan Çelik, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çelik, ilk müdahalesinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ufuk Çelik, 16 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan minibüs sürücüsü R.G. ise polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Edirne#Trafik#Kaza

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