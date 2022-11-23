Edirne'de metrekareye 15 kilo yağış düştü

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Edirne'de dün gece başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini zaman zaman artıran yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarında yağışın dinmesini bekledi. Suyun kapladığı caddelerde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ise trafikte kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte metrekareye 15 kilo yağış düştüğünü açıkladı. Yetkililer, yağışın gün içinde ve yarın zaman zaman şiddetini artırarak etkili olacağını belirtti.