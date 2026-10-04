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Edirne’de maden işçileri arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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#Edirne Maden Kavgası#Maden İşçileri#Bıçaklı Saldırı
Edirne’de maden işçileri arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 13:18

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G., mesai arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Olayda R.K. hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.G. hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aynı maden şirketinde çalışan M.G. (52) ve R.K. (39) ile B.G. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.G., R.K. ve B.G.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinden ve çenesinden yaralanan R.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

R.K.’nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Hayati tehlikesi bulunan B.G. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, şüpheli M.G.’yi, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Edirne Maden Kavgası#Maden İşçileri#Bıçaklı Saldırı

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