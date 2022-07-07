Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de liseli 2 kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

#Edirne#Uzunköprü#Taciz
Edirnede liseli 2 kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencisi 2 kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Barış Kaya tutuklandı.

 

Haberin Devamı

Uzunköprü ilçesinde 23 Haziran'da polise giden lise öğrencisi A.B., İnönü Caddesi'nde yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken 2 gün önce de M.Ç. isimli kız da tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden taciz şüphelisinin Barış Kaya olduğunu tespit etti. Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Kaya, tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Uzunköprü#Taciz

BAKMADAN GEÇME!

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk
Kapalı yerlerde maskeni tak kendini koru

Kapalı yerlerde maskeni tak kendini koru

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epsteinin ölümünde 6 soru işareti

Neredeyse 3 yıl oldu ama tartışmalar bitmiyor… Epstein'in ölümünde 6 soru işareti

#Jeffrey Epstein
Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

#Elon Musk
Kapalı yerlerde maskeni tak kendini koru

Kapalı yerlerde maskeni tak kendini koru

#Covid-19