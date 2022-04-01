Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: Bir kişi yaralandı

#Edirne#Fırtına#Hava Durumu
Edirnede kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: Bir kişi yaralandı

Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Apartmanın çatısından kopan bir  parçanın üzerine düştüğü evdeki Zeliha Yolalmaz yaralandı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan hızı yer yer 47 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Tarihi Karaağaç semti ile kent merkezini birbirine bağlayan Lozan Caddesi’nde bir ağaç yola devrildi. Edirne Belediyesi ekipleri yolu boydan boya kapatan ağacı kaldırdı. Ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

Edirnede kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: Bir kişi yaralandı

EVİN ÜSTÜNE ÇATI DÜŞTÜ

Nişancıpaşa Mahallesi Kuyumcu Bayırı Sokak’ta müstakil evin üzerine yan apartmandan kopan çatı parçası düştü. Bu sırada evin giriş bölümünde bulunan Zeliha Yolalmaz yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, Yolalmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yolalmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yolalmaz'ın kızı Azime Yolalmaz, "Ben o sırada evdeki çiçekleri dışarı taşıyordum, tam evin girişine adımımı attım çatı olduğu gibi girişin üstüne düştü. O sırada annem oradaydı, hemen yanına gittik ses vermedi, çok korktuk. Arkasından ambulans geldi ve götürdü” dedi.

Edirnede kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: Bir kişi yaralandı

PAZAR TEZGAHININ ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Edirne'de her cuma günü kurulan halk pazarında esnafın tezgahının üzerine ağaç devrildi. Olayda bir aracın da camı kırıldı. Pazarda kuruyemiş satan Musa Kök, birden ağacın tezgahın üzerine düştüğünü ifade etti. Zabıta ekiplerini konuyla ilgili uyarmalarına rağmen önlem alınmadığını söyleyen Kök, çok fazla maddi hasarlarının olduğunu dile getirdi. Kök, "Olan bütün malım gitti. Sadece dün gelen mal 50 bin liralık. Rüzgar bir anda yıktı, geçti" diye konuştu.

Edirnede kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: Bir kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği, saatte en az 22, en fazla ise 50 kilometre ile eseceği ifade etti.

Edirnede kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: Bir kişi yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Fırtına#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Ben neden buradayım Bruce Willis hakkında şok iddialar Anlatılanlar yürek burktu...

'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

#Bruce Willis
Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Ben neden buradayım Bruce Willis hakkında şok iddialar Anlatılanlar yürek burktu...

'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

#Bruce Willis
Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı