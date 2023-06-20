Edirne’de “Kukla 22” operasyonunda adeta cephanelik çıktı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

'Kukla 22' adı verilen operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 38 tabanca, 8 bin 22 fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ve 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Ordu'da olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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