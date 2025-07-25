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Edirne'de köyde çıkan yangında çok sayıda hayvan öldü! Hayvanlarını alevlerden kurtarmaya çalışan kişi ağır yaralandı

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#Edirne#Yangın#Hayvan
Edirnede köyde çıkan yangında çok sayıda hayvan öldü Hayvanlarını alevlerden kurtarmaya çalışan kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 08:32

Edirne’nin bir köyde çıkan yangında onlarca hayvan ölürken, hayvanlarını kurtarmaya çalışan Nihat Babacan ise alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

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Edirne’nin Karayusuf köyünde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında köyde büyük panik yaşandı.

HAYVANLARINI KURTARMAK İSTERKEN AĞIR YARALANDI

Yangın sırasında hayvanlarını kurtarmak için ahıra koşan Nihat Babacan, canını hiçe sayarak alevlerin içine girdi. Ancak yoğun duman ve yüksek sıcaklık nedeniyle alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Babacan’ın tedavisi sürüyor.

YANGINDA ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ

Yaşanan yangında 80 küçükbaş hayvan, 40 tavuk ve 10 ördek öldü. Yangında ayrıca iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 25 bin balya samanın da kül olduğu öğrenildi.

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Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Edirne#Yangın#Hayvan

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