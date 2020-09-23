Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi minibüsler, servis araçları ve ticari taksileri tek tek kontrol ediyor.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu taşıma sınırına, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekipler, vatandaşları ve sürücüleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi.

Denetimlerin düzenli olarak yapılacağı belirtildi.