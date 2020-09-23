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EDİRNE (AA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi

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Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi
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Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksi, servis araçları ve minibüslerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi minibüsler, servis araçları ve ticari taksileri tek tek kontrol ediyor.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu taşıma sınırına, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Ekipler, vatandaşları ve sürücüleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi.
Denetimlerin düzenli olarak yapılacağı belirtildi.

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