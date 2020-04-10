Edirne'de koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi, alkışlarla taburcu oldu

Edirne'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Faruk Erel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Erel, 10 yıldır çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta boyunca hastanede tedavi gören Erel, sağlığına kavuşmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Güvenlik görevlisinin, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.