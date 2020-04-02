Edirne'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerleri kapatılacak

Edirne Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanarak, salgınla mücadele için yeni kararlar aldı. Caddelerin giriş-çıkışlara demir bariyerler ile kapatıldığı, parklardaki banklara tel çekilerek vatandaşların oturmasının engellendiği ve koronavirüs vakası görülen site ile apartmanların önüne uyarı yazıları konularak karantina altına alındığı kentte alınan 5 yeni karar, yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre; Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Çarşısı, giriş -çıkışlara polis bariyeri konularak kapatıldı. Bazı iş yeri ve mağazalar, belirli saatlerde kapalı olacak. Pazar yerlerine 0-15 yaş çocuklar için getirilen sınırlama, bakkal ve marketlerde de uygulanacak. Taksi durakları, yüzde 50 kapasite ile dönüşümlü hizmet verecek.

Başka şehirlerden gelenler, kent girişinde kurulan kolluk kuvvetleri noktasında, muayene edilip, 14 gün karantina altında kalacağı yönünde bilgilendirilecek.