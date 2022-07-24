Edirne'de korkunç olay! 2 göçmen son anda kurtarıldı

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Olay, Kıyık Caddesi'nde meydana geldi. Bosna Hersek'ten İstanbul ve Edirne'ye turist taşıyan otobüs, dönüş yolunda Edirne'ye geldiğinde durdu. Burada tarihi yerleri gezen turistler, Selimiye Camisi önünde ülkelerine dönmek için otobüse bindi ve araç kentten çıkış için hareket etti. Kısa süre sonra otobüs Kıyık Caddesi'ne geldiği sırada, otobüsün altından çığlık sesleri geldi. Yolcuların sesleri duymasının ardından uyarılan şoför otobüsü durdurdu.

Otobüsün şoförü yaptığı kontrolde, motor ve dingil arasına saklanmış 2 kaçak göçmeni fark etti, hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekiler yaralı kadın ve diğer erkek göçmeni sıkıştıkları yerden çıkardı. Göçmenlerin, bulundukları yerdeki sıcaktan vücutlarında yanıklar oluştuğu görüldü. Kaçak göçmenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili otobüs sürücüsü polis tarafından ifadesi için gözaltına alındı.

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Görgü tanıklarından Tamer Mandacı, "Buraya otobüs park etti, sesler gelince şoför tekrar hareket edince otobüsün altından tekrar sesler geldi. Bunun üzerine otobüs tekrar hareket etti, biz de sesleri duyunca 'hop hop' diye seslendik ve otobüs durdu. Otobüsün altından 1 kadın 1 erkek göçmen çıktı. Çok şaşırdık"dedi.