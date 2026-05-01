Edirne'de korkunç olay! 14 yaşındaki Gizem Özdemir, arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. adlı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir ile tartıştı. Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı.

Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

15 YAŞINDAKİ ZANLI YAKALANDI

Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.