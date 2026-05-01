Edirne'de korkunç olay! 14 yaşındaki Gizem Özdemir, arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

#Edirne#Gizem Özdemir#Çocuk Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 14:24

Edirne'de 15 yaşındaki A.Ç. adlı erkek çocuğu, 14 yaşındaki arkadaşı Gizem Özdemir'i, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. adlı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir ile tartıştı. Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı.

Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

15 YAŞINDAKİ ZANLI YAKALANDI

Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın10 yaşındaki Ahmet, balık tutarken nehre düşmüştü 11 gün sonra acı haber10 yaşındaki Ahmet, balık tutarken nehre düşmüştü! 11 gün sonra acı haberHaberi görüntüle
