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Edirne'de korkunç kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Uzunköprü#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 16:48

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Edirne'de Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisi sürüyor.

Edirnede korkunç kaza Otomobil ağaca çarptı: 2si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

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#Edirne#Uzunköprü#Trafik Kazası

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