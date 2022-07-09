Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de korkunç kaza! Metrelerce yükseklikten aşağı uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

#Kaza#Edirne#Ölüm
Edirnede korkunç kaza Metrelerce yükseklikten aşağı uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarparak 4 metre yükseklikten şarampole düştüğü kazada karı- koca yaşamını yitirdi, çiftin oğlu ile gelini ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.15 sıralarında Keşan- Uzunköprü karayolu üzerindeki Paşayiğit Mahallesi çıkışında meydana geldi. Keşan’dan, Uzunköprü yönüne ilerleyen Tolunay Atalay (25) yönetimindeki 39 NS 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki istinat duvarına çarpıp, 4 metrelik yükseklikten şarampole düştü.

Edirnede korkunç kaza Metrelerce yükseklikten aşağı uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Kazada, otomobildeki Sami Atalay (60) ile eşi Filiz Atalay (51) yaşamını kaybederken, çiftin oğulları Tolunay Atalay ve eşi Berna Atalay (25) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sami ve Filiz Atalay çiftinin cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Edirnede korkunç kaza Metrelerce yükseklikten aşağı uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Edirne#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron