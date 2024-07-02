×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de korkunç kaza: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Keşan#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 14:16

Edirne'nin Keşan ilçesinde eşya taşıyan kamyonetin, buğday yüklü traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolundaki Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mustafa Karayiğit (34) yönetimindeki 52 ADS 569 plakalı eşya yüklü kamyonet, aynı istikamette ilerleyen S.K. (68) idaresindeki 22 ACP 663 plakalı traktöre takılı buğday yüklü römorka arkadan çarptı.

Edirnede korkunç kaza: 1i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada, kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit, yanındaki Beytullah Karayiğit (18) ve kasadaki Emin Karayiğit (12) hayatlarını kaybederken, traktör sürücüsü S.K. yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.K., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Cenazeler, savcı ve polisin incelemesinin ardından hastanenin morguna konuldu. Kamyonetle Ordu'dan Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine eşya taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirnede korkunç kaza: 1i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Keşan#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!