Edirne'de kazada ölen 2 güvenlik görevlisi için son veda

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Kaza, Kapıkule yolunun Yenikadın köyü yakınlarında dün gece meydana geldi. Hakkı Omarköy'ün kullandığı 34 ZK 3427 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, önce bariyerlere ardından akaryakıt istasyonu önündeki güvenlik şeridinde park halindeki 33 AIF 344 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, hurdaya dönerken, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlilerinin cansız bedenleri, çalıştıkları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak için Tıp Fakültesi Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, güvenlik görevlilerinin aileleri ve hastane çalışanları katıldı.

Ahmet Uygar Çolak'ın annesi Hülya Çolak, "Oğlumu getirin, oğlumu almasınlar" diyerek gözyaşı döktü.



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Hakkı Omarköy'ün temmuzda evlendiği Meltem Omarköy ise eşinin tabutuna sarılıp ağladı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, personellerini çok genç yaşta kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İki gencecik evladımızı ahiret yolculuğuna yolluyoruz. Her ölüm erken ama bu ölümler biraz erken oldu. Kendilerini sevgi ve saygıyla yad edeceğiz. İnşallah mekanları cennet olsun. Allah taksiratlarını affetsin, kalanlara sabır versin, mekanlarını cennet etsin" dedi.

Tören sonrası Hakkı Omarköy, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Buçuktepe Mezarlığı'nda, Ahmet Uygar Çolak ise Uzunköprü ilçesinin Kavacık köyünde toprağa verildi.