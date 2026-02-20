×
Edirne'de kayboldu, iki gün sonra Çanakkale'de bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Kayıp#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 13:30

Edirne'nin Keşan ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Mümin Şimşek (78), 2 gün sonra Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulundu.

Kadıköy'de yaşayan Mümin Şimşek, çarşamba günü akşam saatlerinde damadına 'Benim yarın işim var, hayvanlarıma bak' dedikten sonra kayboldu. Cep telefonunu evde bırakan Şimşek’ten haber alamayan yakınları, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu. Köye giden İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) ekipleri ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) arama çalışması başlattı.

POLİSE BAŞVURDU

Mümin Şimşek, bugün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polise başvurarak köyüne dönmek için yardım istedi. Şimşek'in, çarşamba günü köyden çıkarak Korudağ mevkisine kadar yürüdüğü ve daha sonra ana yola çıkarak durdurduğu bir araçla Gelibolu'ya gittiği bildirildi. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Şimşek, bir yakını tarafından teslim alınarak köye götürüldü. Şimşek'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

