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Edirne'de kavurucu sıcakların ardından sağanak

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Hava Durumu#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 14:21

Edirne'de hem kuvvetli rüzgar hem de şiddetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar su ile dolarken, bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

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Kentte sabah saatlerinde itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Öğle saatlerinde de şiddetli yağmur, etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar su ile dolarken, hem rüzgar hem yağış bir süre aynı anda etkili oldu.

Edirnede kavurucu sıcakların ardından sağanak

Kentin farklı noktalarında su dolan yollar nedeniyle sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Abdurrahman ve Yeniimaret mahallelerinde de ağaçlar devrilirken, Uzunkaldırım Caddesi'nde bulunan bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üstüne düştü.

Edirnede kavurucu sıcakların ardından sağanak

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Otomobilin sahibi İsmail Aydemir, doğal bir afet yaşadıklarını belirterek, "Bu, bir doğal afet; ondan dolayı oldu ama ağaçlar da bakımsız. Siz de gördünüz, her tarafı kurumuş artık çiçek bile açmıyor. Belediyenin bunu kesmesi gerekiyordu, kesmemiş.

Edirnede kavurucu sıcakların ardından sağanak

Bu ağaç, neredeyse 1 yıldan beri bu şekilde duruyordu Aracımda tahminen yaklaşık 20 bin liraya yakın zarar oluştu" dedi.

Edirnede kavurucu sıcakların ardından sağanak

Sarayakpınar köyünde de kökünden kopan ağaç, yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken, ekipler bölgede önlem aldı. 

Edirnede kavurucu sıcakların ardından sağanak

 

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#Edirne#Hava Durumu#Yağmur

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