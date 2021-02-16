Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı

Edirne Valiliği’den yapılan açıklamada, hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 156 köy yolunun Edirne İl Özel İdaresi ekiplerince dün akşam ulaşıma açıldığı bildirildi. Açıklamada, "Etkin olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 800 kilometre yol açılmıştır. 30’un üzerinde iş makinası ile 60’a yakın personel görev almıştır. Toplam 117 vatandaşımız yaya veya araçla mahsur kaldıkları yerlerden alınarak, güvenli bir noktaya ulaştırılmıştır” denildi.