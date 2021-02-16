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Gündem
EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı

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Edirne'de kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı
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EDİRNE’de hafta sonu etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan 156 köy yolunun ulaşıma açıldığı, mahsur kalan 117 vatandaşın kurtarma ekipleri tarafından güvenli noktalara ulaştırldığı bildirildi.

Edirnede kardan kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı
Edirne Valiliği’den yapılan açıklamada, hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 156 köy yolunun Edirne İl Özel İdaresi ekiplerince dün akşam ulaşıma açıldığı bildirildi. Açıklamada, "Etkin olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 800 kilometre yol açılmıştır. 30’un üzerinde iş makinası ile 60’a yakın personel görev almıştır. Toplam 117 vatandaşımız yaya veya araçla mahsur kaldıkları yerlerden alınarak, güvenli bir noktaya ulaştırılmıştır” denildi.

 

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