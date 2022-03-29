Edirne'de kan donduran vahşet! 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

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Olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi. Uzunköprü'nün Elmalı Köyü'nde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı.

Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği'nden Uzunköprü ilçesinde yaşanan korkunç olaya ilişkin yapılan açıklamada, “29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G, M.G, A.G, ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir” denildi.