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Edirne'de kahreden olay! 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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#Edirne#Çocuk#Metehan Gürtunca
Edirnede kahreden olay 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 15:40

Edirne'de 5’inci kattaki evlerinin penceresinden düşen Metehan Gürtunca (2), hayatını kaybetti. Gürtunca, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Olay, dün Fatih Mahallesi 46'ncı Sokak’taki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Metehan Gürtunca, odada yalnız başınayken çıktığı pencereden dengesini kaybedip düştü.

Edirnede kahreden olay 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Çocuklarının düştüğünü fark eden Özge ve İlkay Gürtunca çiftinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürtunca, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Metehan Gürtunca, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Edirnede kahreden olay 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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Metehan Gürtunca için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazda baba İlkay Gürtunca taziyeleri kabul ederken, anne Özge Gürtunca ise ayakta durmakta zorluk çekti. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile ailenin yakınları katıldı.

Edirnede kahreden olay 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Metehan Gürtunca, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edirnede kahreden olay 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan Metehan Gürtunca'nın, geçen ay yapılan doğum günüyle 2'nci yaşının kutlandığı öğrenildi.

Edirnede kahreden olay 2 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

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#Edirne#Çocuk#Metehan Gürtunca

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