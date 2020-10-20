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AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Edirne'de kaçak kazı operasyonu

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Edirne'de kaçak kazı operasyonu
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Edirne'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan kişinin aracında tarihi paralar ele geçirildi

Edirne'de bir kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyü arazisinde bir şüphelinin detektörle arama yaptığını tespit etti.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni paralar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında izinsiz kazı yapmak suçundan tahkikat başlatıldı, madeni paralar ve detektöre el konuldu.

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