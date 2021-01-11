Edirne'de kaçak cep telefonu, içki, parfüm ve domuz eti ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ile Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında arama yapılan araç, çiftlik, işyeri ve evlerde gümrük kaçağı 2 bin 675 cep telefonu, 110 litre kaçak içki, 600 şişe parfüm ile 173 kilo domuz eti ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Lalapaşa ilçesinde bir şüphelinin ev, işyeri, çiftlik ve evinde yaptığı aramada 110 litre kaçak viski ile votka ele geçirdi.



Ekipler, TEM gişeleri mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama yaptı. İstanbul'dan, Romanya'ya gittiği belirlenen araçta piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 600 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.



Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki bir ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada ise 2 bin 675 adet kaçak cep telefonu ile 173 kilo domuz eti ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.