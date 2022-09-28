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Edirne'de işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

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#Edirne#Sis#Kaza
Edirnede işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 09:54

Edirne’de fabrikaya işçi taşıyan minibüslerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

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Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sisli hava kazaları beraberinde getirdi. Edirne’de bulunan bir tekstil fabrikasına işçileri taşıyan iki servis minibüsü, Atatürk Bulvarı’nda çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan 20 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapıp çevre güvenliği aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirnede işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

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#Edirne#Sis#Kaza

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